Вода Енисея держится выше опасного уровня в черте Енисейска

К утру 4 января уровень воды в реке Енисей в черте города Енисейска достиг 1065 см, на 5 см превысив опасный уровень. О гидрологической обстановке сообщило главное управление МЧС по Красноярскому краю.

«Рост уровня воды приостановился. На период с 04.01.2026 по 05.01.2026 на р. Енисей у г. Енисейск сохранятся колебания уровня воды на 0,1 м»,— дали прогноз развития событий на предстоящие сутки в ведомстве.

Режим чрезвычайной ситуации из-за подвижки льда на реке был введен в Енисейске 29 декабря. Взрывные работы для предотвращения ледяных заторов на Енисее не ведутся. «Практика показывает: такой метод в период формирования ледостава нередко приводит к обратным результатам. При разрушении ледяной корки создаются хаотичные обломки льда, которые ниже по течению формируют еще более плотные и непредсказуемые заторы»,— пояснили в администрации Енисейска.

Валерий Лавский