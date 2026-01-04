В Екатеринбурге улицу назовут в честь конструктора Павла Камнева

Улицу в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга назовут в честь Павла Камнева — конструктора в области ракетостроения, который жил в Екатеринбурге. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов — оно размещено на официальном сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: документация администрации Екатеринбурга Фото: документация администрации Екатеринбурга

«Присвоить элементу улично-дорожной сети – улице с проектным наименованием "Новая-1", расположенной в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга (приложение), наименование "Павла Камнева"»,— указано в документе.

Павел Камнев — конструктор, создавший более 20 изобретений. Жир и работал в Свердловске, а затем — в Екатеринбурге. С 1964 года работал в конструкторском бюро «Новатор». С 2017 года работал научным руководителей концерна «Алмаз-Антей». Является почетным гражданином Свердловской области и Екатеринбурга. Скончался в 2023 году.

Улица расположена в районе ул. Тюльпановой и ул. Полевой — это возле ЖК «Зеленая горка» за ТЦ Veer Mall. Сведения о новом названии должны включить в реестр топонимики в течение трех дней.

Ранее в Екатеринбурге скверу между улицами Академика Бардина и Начдива Онуфриева присвоили имя хирурга Юрия Мансурова. Он стал первой зарегистрированной жертвой коронавируса среди врачей в Свердловской области.

Анна Капустина