В Екатеринбурге появился сквер имени хирурга Юрия Мансурова

Сквер в Екатеринбурге назвали в честь хирурга Юрия Мансурова. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Сквер расположен в Ленинском районе между улицами Академика Бардина и Начдива Онуфриева.

Юрий Мансуров скончался 24 июня 2020 года. Последние несколько суток он провел в реанимации ГКБ № 40. По заключению патологоанатомов, хирург умер от тромбоэмболии, вызванной коронавирусом. Он стал первой официально зарегистрированной жертвой COVID-19 среди медработников Среднего Урала. В ноябре 2020 года Президент России Владимир Путин посмертно наградил хирурга орденом Пирогова «за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Полина Бабинцева