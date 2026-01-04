Трамп заявил, что не удовлетворен ходом контактов с Путиным по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство контактами с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

«Я не в восторге от Путина»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго (цитата по ТАСС).

Американский президент отметил, что «унаследовал» этот конфликт от экс-президента Джо Байдена. Он также добавил, что хочет «положить этому конец».

По словам Дональда Трампа, США продолжают поставлять через НАТО «много ракет и других вещей» для Украины, и, по его словам, эти поставки являются коммерчески выгодными для американской стороны. «Но это последнее, что меня заботит. Я просто хочу остановить всех этих людей»,— подчеркнул он.