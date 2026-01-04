Белый дом опубликовал фото Трампа со сленговым выражением FAFO

Белый дом после операции США в Венесуэле опубликовал в соцсети X постер с президентом Дональдом Трампом. На черно-белом изображении размещена сленговая аббревиатура FAFO.

В цензурном варианте FAFO можно расшифровать как «попробуй и получишь по заслугам» («Fool around, find out»).

«Никаких игр. Попробуй и получишь по заслугам»,— сообщается в публикации Белого дома.

3 января США нанесли удары по Венесуэле, захватили президента Николаса Мадуро и его супругу, а затем вывезли их из страны. По словам американского генпрокурора Пэм Бонди, они предстанут перед судом. Сейчас господин Мадуро и его жена находятся в Нью-Йорке. Американская сторона обвиняет президента Венесуэлы в сговоре с целью наркотерроризма, в ввозе кокаина, а также в хранении оружия и взрывных устройств против США.