Московские эропорты Внуково и Жуковский вернулись к работе

Московские аэропорты Внуково и Жуковский вернулись к приему и выпуску авиарейсов, сообщили в Росавиации. Ограничения продолжают действовать в аэропортах Саратова, Ярославля, Иваново и Тамбова.

По информации ведомства, во Внуково ограничения ввели около 23:00 мск 3 января, они продлились два с половиной часа. В Жуковском полеты были приостановлены около 23:30 мск и вновь разрешены спустя четыре с половиной часа.

Ночью 4 января над Московским регионом был сбит 21 беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.