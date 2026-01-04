КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР 4 января выпустила баллистическую ракету, которая упала в акватории Японского моря. Об этом сообщили военные ведомства Японии и Южной Кореи.

Как сообщает агентство «Рёнхап», Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов заявил об обнаружении пуска, не уточняя деталей. Японское министерство обороны подтвердило, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны страны.

Японская береговая охрана призвала суда в районе возможного падения проявлять осторожность и не приближаться к потенциальным обломкам, передает ТАСС.

Прошлый запуск баллистической ракеты КНДР был зафиксирован 7 ноября. Тогда в «Ренхап» отметили, что КНДР запустила ракету «в знак протеста против санкций США».