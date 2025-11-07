Северная Корея запустила баллистическую ракету

Северная Корея запустила «неопознанную баллистическую ракету в направлении Восточного моря», сообщили южнокорейские военные, передает «Ренхап». О пуске баллистической ракеты с территории КНДР также заявили правительство Японии и морская служба безопасности страны.

Через несколько минут морская служба Японии уточнила, что ракета, предположительно, уже упала. Власти Северной Кореи о запуске баллистической ракеты не сообщали.

В конце октября США и Южная Корея заключили сделку о строительстве атомной подлодки. «Ренхап» предполагает, что возможный запуск баллистической ракеты стал ответом Северной Кореи на новые санкции со стороны Соединенных Штатов. В предыдущий раз южнокорейские военные сообщали о запуске баллистической ракеты с территории КНДР 22 октября.