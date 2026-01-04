CBS: Мадуро доставили в следственный изолятор в Бруклине

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с супругой Силией Флорес поместили в следственный изолятор в Бруклине. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Супругов доставили в США после американской военной операции в Каракасе. Как сообщает телеканал CNN, пару задержали ночью в спальне в президентской резиденции. Их доставили на военный корабль, а затем самолетом ФБР переправили в аэропорт Стюарт под Нью-Йорком.

По данным источников, для содержания экс-президента выбран центр заключения «Метрополитен» — одно из самых строгих учреждений США, где ранее содержались наркобарон Хоакин «Эль Чапо» Гусман и подруга финансиста Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл. Ожидается, что обвинение по делу о наркотерроризме и контрабанде кокаина господину Мадуро будет предъявлено в понедельник.