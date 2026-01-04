Умер заслуженный артист России Роман Улыбин

Умер Роман Улыбин, заслуженный артист России и управляющий оперной труппой Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).

«Обладая даром блестящего комического баса, он создавал незабываемые образы Дулькамары в “Любовном напитке”, Мустафы в “Итальянке в Алжире”, доктора Бартоло в “Севильском цирюльнике”, Мендозы в “Обручении в монастыре” и дона Альфонсо в “Так поступают все женщины”»,— сообщается в некрологе на сайте театра.

Артист дважды номинировался на национальную премию «Золотая Маска». Летом 2025 года он возглавил оперный коллектив МАМТа, взяв на себя руководство труппой. Дату и место прощания с Романом Улыбиным объявят отдельно, отметили в МАМТ.