Вице-президент Венесуэлы: страна не вернется в состояние колонии

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, комментируя военную операцию США на территории страны, заявила, что страна никогда не станет колонией.

«Мы никогда не вернемся в состояние колонии — ни старых империй, ни новых империй, ни империй, находящихся в упадке», — сказала госпожа Родригес на совещании Совета обороны (цитата по The Guardian).

США нанесли удары по Венесуэле 3 января, захватили президента Николаса Мадуро и его супругу, а затем вывезли их из страны. По словам американского генпрокурора Пэм Бонди, они предстанут перед судом. Американская сторона обвиняет господина Мадуро в сговоре с целью наркотерроризма, в ввозе кокаина, а также хранении оружия и взрывных устройств против США.