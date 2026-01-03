Число сбитых БПЛА над Московским регионом выросло до 18

Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Спустя несколько минут господин Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона. Всего с вечера 3 января над регионом уничтожили 18 БПЛА.

Как сообщил Сергей Собянин, на месте падения обломков работают экстренные службы. В московском аэропорту Внуково приостановили полеты. Идентичные ограничения действуют в воздушных гаванях Ярославля и Иваново.