Во Внуково ввели временные ограничения

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях обеспечения безопасности полетов авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания»,— сообщила пресс-служба Внуково. Персонал и наземные службы аэропорта работают в усиленном режиме, пассажирам предоставляют услуги на период ожидания вылета, следует из публикации.

За 3 января на подлете к Москве сбили 12 беспилотников. Об уничтожении последнего дрона мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 22:33 мск.