Скончался заместитель руководителя аппарата Правительства Ставрополья

Заместитель руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Владимир Зритнев скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем telegram-канале.

Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

По словам главы региона, он работал с Зритневым с 2013 года. «Соратник и надежный товарищ, человек преданный своему делу и родному краю. Он был настоящим профессионалом. Принципиальным, порядочным и честным», — написал Владимиров.

Зритнев курировал контрольную деятельность, нормотворчество и защиту важной информации — направления, от которых во многом зависит эффективность государственной системы. «Он работал эффективно, результативно, упорно. И всегда добивался результата для Ставрополья», — отметил губернатор.

«Его уход — утрата для нашей команды и для нашего края. Соболезную семье. Светлая память», — резюмировал Владимиров.

Валентина Любашенко