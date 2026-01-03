Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Скончался заместитель руководителя аппарата Правительства Ставрополья

Заместитель руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Владимир Зритнев скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем telegram-канале.

Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

По словам главы региона, он работал с Зритневым с 2013 года. «Соратник и надежный товарищ, человек преданный своему делу и родному краю. Он был настоящим профессионалом. Принципиальным, порядочным и честным», — написал Владимиров.

Зритнев курировал контрольную деятельность, нормотворчество и защиту важной информации — направления, от которых во многом зависит эффективность государственной системы. «Он работал эффективно, результативно, упорно. И всегда добивался результата для Ставрополья», — отметил губернатор.

«Его уход — утрата для нашей команды и для нашего края. Соболезную семье. Светлая память», — резюмировал Владимиров.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все