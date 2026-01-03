Постпред США при ООН назвал захват Николаса Мадуро правосудием

Захват США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги не является «сменой режима», заявил постпред Соединенных Штатов при ООН Майкл Уолц. Он также выразил благодарность американским военным, захватившим венесуэльского лидера.

Фото: Yuki Iwamura / AP Майкл Уолц

«Это не смена режима — это правосудие. Мадуро был обвиненным, нелегитимным диктатором, возглавлявшим признанную нарко-террористическую организацию, ответственную за убийства американских граждан»,— написал господин Уолц в соцсети Х.

Сегодня утром США нанесли серию ударов по Венесуэле. Николаса Мадуро и его супругу Силию Флоренс захватили и вывезли из страны. Россия осудила действия Соединенных Штатов и призвала освободить президента. Операцию США также осудили Китай, Франция, Куба, Белоруссия, Колумбия и Мексика. ООН выразила озабоченность произошедшим, а в ЕС заявили, что господин Мадуро «не имел достаточной легитимности».

