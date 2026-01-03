Школа в белгородском поселке Чернянка ищет подрядчика для капремонта за 364 млн

Средняя школа № 3 в поселке Чернянка Белгородской области объявила электронный аукцион по поиску подрядчика для капитального ремонта. Начальная стоимость контракта — 363,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — собственные средства организации. Согласно конкурсной документации, подрядчик с 1 марта 2026-го до 15 ноября 2027 года должен выполнить демонтаж и общестроительные работы, смонтировать системы электро-, тепло-, и водоснабжения, канализации, пожарной и охранной сигнализации, а также благоустроить пространство вокруг школы. Гарантийный срок составляет пять лет.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 16 января. Итоги будут подведены 19 января.

