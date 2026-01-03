ФНС просит признать банкротом тамбовскую фирму по торговле фруктами «Продукт 57»

Арбитражный суд Тамбовской области принял заявление Федеральной налоговой службы о признании банкротом тамбовского ООО «Продукт 57» Елгуна Аласова, которое занимается оптовой торговлей овощами и фруктами. Об этом стало известно из документов суда.

Сумма задолженности не сообщается. Ближайшее заседание назначено на 28 января.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Продукт 57» зарегистрировано в 2021 году в Тамбове для оптовой торговли овощами и фруктами. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректор и единственный владелец — Елгун Аласов. Выручка за 2024 год составила 61 млн руб., чистая прибыль — 307 тыс. руб.

В конце декабря в Арбитражный суд Воронежской области поступило заявление региональной межрайонной инспекции ФНС № 15 о признании банкротом местного ООО «Рустехнологии» Сергея Мартыненко, специализирующегося на строительстве и ремонте дорог.

Юрий Голубь