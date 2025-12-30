ФНС хочет обанкротить воронежского дорожного подрядчика

В Арбитражный суд Воронежской области поступило заявление региональной межрайонной инспекции ФНС № 15 о признании банкротом местного ООО «Рустехнологии» Сергея Мартыненко, специализирующегося на строительстве и ремонте дорог. Сумма требований не раскрывается. Иск пока не принят к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мае 2022 года «Рустехнологии» пытались оспорить решение ФНС о приостановке операций по счетам компании из-за задолженности в 92,2 млн руб., образовавшейся в результате неуплаты налогов. Из этой суммы 61,7 млн руб. составлял основной долг, 7,5 млн руб. — пени, еще 2,9 млн руб. — штраф.

В компании отмечали, что из-за большого числа поставщиков и небольшого штата там не могли предоставить в налоговый орган в срок все необходимые документы. Однако суд не согласился с доводами подрядчика и в июне 2024-го отказал в удовлетворении иска. Компания подала апелляционную жалобу на решение суда, но в сентябре прошлого года отказалась от нее. Больше в суде стороны не встречались.

По данным Rusprofile, в отношении «Рустехнологий» открыто 13 исполнительных производств на общую сумму 99 млн руб. Остаток задолженности — 1 млн руб. При этом задолженность компании по налогам, сборам и штрафам на 10 ноября 2025-го составляет 92 млн руб. ООО «Рустехнологии» зарегистрировано в Воронеже в 2013 году. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Владелец — Сергей Мартыненко. В 2024 году выручка общества составила 67 млн руб., чистая прибыль — 16 млн руб. Годом ранее показатели составляли 120 млн руб. и 21 млн руб. соответственно. С 2013 года с компанией было заключено 37 госконтрактов на 900 млн руб. Гендиректор — Сергей Гусев.

В 2019 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Рустехнологии» выиграло контракт на ремонт Северного моста в Воронеже за 63 млн руб. Ранее компания получала подряды на ремонт мостов в Верхнемамонском районе на 71,5 млн руб.

Егор Якимов