На Дону острая интоксикация стала причиной смерти троих ростовчан

В квартире на ул. Оганова в Ростове-на-Дону обнаружили тела троих человек — 41-летнего мужчины и двух женщин 35 и 52 лет, которые предположительно умерли от передозировки наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На телах погибших не обнаружили видимых повреждений. По предварительным данным, причиной смерти стала острая интоксикация, вызванная употреблением наркотических веществ.

При осмотре места происшествия следователь нашел и изъял белый порошок, похожий на наркотическое вещество. Образец направили на исследование. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту гибели троих человек проводится проверка. Следствие выяснит все обстоятельства произошедшего, после чего примет процессуальное решение.

Валентина Любашенко