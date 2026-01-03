На Дону острая интоксикация стала причиной смерти троих ростовчан
В квартире на ул. Оганова в Ростове-на-Дону обнаружили тела троих человек — 41-летнего мужчины и двух женщин 35 и 52 лет, которые предположительно умерли от передозировки наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
На телах погибших не обнаружили видимых повреждений. По предварительным данным, причиной смерти стала острая интоксикация, вызванная употреблением наркотических веществ.
При осмотре места происшествия следователь нашел и изъял белый порошок, похожий на наркотическое вещество. Образец направили на исследование. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту гибели троих человек проводится проверка. Следствие выяснит все обстоятельства произошедшего, после чего примет процессуальное решение.