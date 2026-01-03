В Дагестане построили 18 образовательных учреждений за 2025 год

В Дагестане продолжается масштабная модернизация сферы образования с расширением доступа к качественному обучению в отдаленных населенных пунктах. В 2025 году в республике построили и открыли 14 школ на 5,1 тыс. ученических мест и 4 детских сада на 600 мест. Параллельно ведется возведение еще 19 общеобразовательных учреждений и 12 дошкольных организаций. Об этом сообщила пресс-служба правительства Дагестана.

По информации ведомства, горячим питанием обеспечили 202,7 тыс. учащихся 1-4 классов. Капитальный ремонт провели в 9 общеобразовательных и 2 дошкольных учреждениях, а также в 2 корпусах общежития Колледжа туризма и сервиса ДГУНХ на 300 и 350 мест.

Кроме того, государственную итоговую аттестацию сдавали свыше 60,3 тыс. учеников. Из 47,3 тыс. выпускников 9 классов успешно прошли испытания 93,1% учащихся, среди 13 тыс. одиннадцатиклассников минимальный порог преодолели 95,4% экзаменуемых.

Медаль «За особые успехи в учении» I степени получили 1,1 тыс. выпускников 11 классов, II степени — 871 человек. Максимальные 100 баллов на ЕГЭ по различным предметам набрали 36 участников, от 90 и выше баллов получили 582 работы.

«В летний период функционировали 258 оздоровительных организаций, которые охватили более 39 тысяч детей»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко