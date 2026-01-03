США ударили по Венесуэле
Какова цель военной операции Вашингтона, и какими будут ее последствия
«США нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле, президент Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны»,— такое заявление американский президент Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети. Операция проводилась совместно с правоохранительными органами США, добавил он. По словам сенатора Майка Ли атака на Венесуэлу была прикрытием для задержания Мадуро. По словам политика, дальнейших военных действией американской армии в стране не ожидается. Замглавы Госдепартамента США ограничился заявлением о том, что «тиран повержен, Мадуро предстанет перед правосудием за свои преступления». Временно исполняющей обязанности главы республики назначили вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес, сейчас она находится в безопасности. По ее словам, власти страны не знают, где находится Мадуро, и требуют от США доказать, что он жив.
Фото: Maxwell Briceno / Reuters
В ночь на 3 января в Каракасе прогремели не менее семи взрывов. СМИ писали, что они также были слышны в аэропорту Симона Боливара и нескольких районах. В соцсетях пользователи из Венесуэлы делятся видео, которые были сняты в момент ударов по объектам в столице республики. По информации источников телеканала CBS, операцию по захвату Мадуро и его супруги провели бойцы элитного спецподразделения армии США Delta Force. Ранее CBS сообщил, что Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. По данным телеканала, атака планировалась еще в Рождество, но ее отложили из-за погодных условий. Среди погибших в Венесуэле есть гражданские, заявил президент Колумбии. После удара в некоторых городах началась паника, рассказал “Ъ FM” руководитель одной из курьерских служб в республике Сергей Тепляков:
«Были нанесены удары не только по военным объектам, но и по вышкам: пропал интернет, пропал свет. Люди не понимают, что делать, просто в диком ужасе. Что меня сильно удивило: они не знают, где у них находятся бомбоубежища, есть ли они вообще, где им прятаться в данной ситуации. Зная, что поблизости находятся военные корабли США, и Каракас находится от этой береговой линии в 30-40 минутах езды, государство не подготовило население к подобным атакам. Как быть людям? Это очень страшно. Мои коллеги просто в шоке. Все дома, никуда не выходят. Мы не планируем работать. Сообщается, что в других городах по улице тоже ходят люди с оружием, но непонятно, кто это: военные, американцы либо местное население».
Во всех городах страны аэропорты закрыты, на дорогах к Каракасу стоят блок-посты, рассказал “Ъ FM” житель Венесуэлы Луис: «Атака началась в 3:00 ночи по местному времени. Меня разбудила семья. Бомбили Каракас и Ла-Гуайру. У меня в городе Пуэрто-Ордас пока спокойно, но мы все очень боимся. Я живу рядом с аэропортом. Его закрыли из-за риска бомбардировок. Комендантский час пока не вводили, но из-за всей этой ситуации закрыт въезд в Каракас».
В МИДе республики заявили, что Венесуэла подверглась «серьезной военной агрессии» со стороны Соединенных Штатов. Глава Минобороны латиноамериканской страны назвал атаку «подлой и трусливой» и сообщил, что Венесуэла «готова защищаться». При этом пока в этот конфликт вряд ли будут вмешиваться другие страны, считает генеральный директор Латиноамериканского центра им. Уго Чавеса Егор Лидовской: «Была собрана огромная группировка в Пуэрто-Рико. Были завезены беспилотники, самолеты, авиация, шла полугодовая подготовка. Уже все было готово для операции, так что просто сказать, что ничего не будет, Трамп уже не мог. Так что в этой ситуации есть два пути развития. То есть либо он будет продолжать эскалировать, добиваться смены власти в Венесуэле, либо заявит, что США победили, все молодцы и можно всё заканчивать.
Между тем в мире нет понимания того, что это вообще такое было.
Потому что если речь идет о начале полномасштабной операции по смене режима, это одно. Если о сценарии, при котором нужно отбомбиться для статуса и уйти, это совершенно другое. Если же это вариант продолжительной наземной операции по смене режима, тогда, думаю, какие-то страны, близкие к Венесуэле, могут оказать ей помощь».
Накануне Мадуро сообщал о готовности заключить с США соглашения по борьбе с наркоторговлей и инвестициям в нефтяной сектор. Эти два вопроса для Дональда Трампа стали ключевыми в отношениях с республикой. С сентября 2025-го США атакуют венесуэльские суда, которые якобы перевозят наркотики. А в середине декабря американский президент сообщил, что будет блокировать у берегов страны все нефтяные танкеры, которые попали под санкции. Трамп также требовал и немедленного ухода Мадуро в отставку, напомнил политолог-американист Ян Веселов: «У США есть аппарат ареста президентов других стран. Можно вспомнить Мануэля Норьегу, которого Америка свергла военным путем в 1989 году, вывезла к себе и осудила, и Хуана Эрнандеса, тоже задержанного и осужденного в Соединенных Штатах за контрабанду наркотиков. Его, кстати, Трамп под конец прошлого года помиловал.
Сейчас явно была ставка на то, чтобы принудить нынешнее руководство к каким-то уступкам. Прошли несколько раундов переговоров между руководством США и Венесуэлы, и одним из условий американской стороны обозначался уход Мадуро. Венесуэльские власти вроде как соглашались на это, но через год-полтора. Видимо, американцев это не устроило. Вопрос, как теперь будет выстраиваться диалог с новым руководством, потому что сейчас мы наблюдаем определенную преемственность. Венесуэльская оппозиция к власти пока не пришла, и непонятно, есть ли у нее шансы на это».
В МИД РФ заявили о глубокой озабоченности в связи с атакой США на Венесуэлу. В ведомстве добавили, что Москва поддерживает созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН и поддерживает контакт с Каракасом. Там также призвали не допустить вмешательства извне в судьбу страны. По данным посольства России в Венесуэле, среди погибших и пострадавших нет россиян.