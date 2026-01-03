США ударили по Венесуэле

«США нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле, президент Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны»,— такое заявление американский президент Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети. Операция проводилась совместно с правоохранительными органами США, добавил он. По словам сенатора Майка Ли атака на Венесуэлу была прикрытием для задержания Мадуро. По словам политика, дальнейших военных действией американской армии в стране не ожидается. Замглавы Госдепартамента США ограничился заявлением о том, что «тиран повержен, Мадуро предстанет перед правосудием за свои преступления». Временно исполняющей обязанности главы республики назначили вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес, сейчас она находится в безопасности. По ее словам, власти страны не знают, где находится Мадуро, и требуют от США доказать, что он жив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxwell Briceno / Reuters Фото: Maxwell Briceno / Reuters

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели не менее семи взрывов. СМИ писали, что они также были слышны в аэропорту Симона Боливара и нескольких районах. В соцсетях пользователи из Венесуэлы делятся видео, которые были сняты в момент ударов по объектам в столице республики. По информации источников телеканала CBS, операцию по захвату Мадуро и его супруги провели бойцы элитного спецподразделения армии США Delta Force. Ранее CBS сообщил, что Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. По данным телеканала, атака планировалась еще в Рождество, но ее отложили из-за погодных условий. Среди погибших в Венесуэле есть гражданские, заявил президент Колумбии. После удара в некоторых городах началась паника, рассказал “Ъ FM” руководитель одной из курьерских служб в республике Сергей Тепляков:

«Были нанесены удары не только по военным объектам, но и по вышкам: пропал интернет, пропал свет. Люди не понимают, что делать, просто в диком ужасе. Что меня сильно удивило: они не знают, где у них находятся бомбоубежища, есть ли они вообще, где им прятаться в данной ситуации. Зная, что поблизости находятся военные корабли США, и Каракас находится от этой береговой линии в 30-40 минутах езды, государство не подготовило население к подобным атакам. Как быть людям? Это очень страшно. Мои коллеги просто в шоке. Все дома, никуда не выходят. Мы не планируем работать. Сообщается, что в других городах по улице тоже ходят люди с оружием, но непонятно, кто это: военные, американцы либо местное население».

Во всех городах страны аэропорты закрыты, на дорогах к Каракасу стоят блок-посты, рассказал “Ъ FM” житель Венесуэлы Луис: «Атака началась в 3:00 ночи по местному времени. Меня разбудила семья. Бомбили Каракас и Ла-Гуайру. У меня в городе Пуэрто-Ордас пока спокойно, но мы все очень боимся. Я живу рядом с аэропортом. Его закрыли из-за риска бомбардировок. Комендантский час пока не вводили, но из-за всей этой ситуации закрыт въезд в Каракас».

В МИДе республики заявили, что Венесуэла подверглась «серьезной военной агрессии» со стороны Соединенных Штатов. Глава Минобороны латиноамериканской страны назвал атаку «подлой и трусливой» и сообщил, что Венесуэла «готова защищаться». При этом пока в этот конфликт вряд ли будут вмешиваться другие страны, считает генеральный директор Латиноамериканского центра им. Уго Чавеса Егор Лидовской: «Была собрана огромная группировка в Пуэрто-Рико. Были завезены беспилотники, самолеты, авиация, шла полугодовая подготовка. Уже все было готово для операции, так что просто сказать, что ничего не будет, Трамп уже не мог. Так что в этой ситуации есть два пути развития. То есть либо он будет продолжать эскалировать, добиваться смены власти в Венесуэле, либо заявит, что США победили, все молодцы и можно всё заканчивать.

Между тем в мире нет понимания того, что это вообще такое было.

Потому что если речь идет о начале полномасштабной операции по смене режима, это одно. Если о сценарии, при котором нужно отбомбиться для статуса и уйти, это совершенно другое. Если же это вариант продолжительной наземной операции по смене режима, тогда, думаю, какие-то страны, близкие к Венесуэле, могут оказать ей помощь».

Накануне Мадуро сообщал о готовности заключить с США соглашения по борьбе с наркоторговлей и инвестициям в нефтяной сектор. Эти два вопроса для Дональда Трампа стали ключевыми в отношениях с республикой. С сентября 2025-го США атакуют венесуэльские суда, которые якобы перевозят наркотики. А в середине декабря американский президент сообщил, что будет блокировать у берегов страны все нефтяные танкеры, которые попали под санкции. Трамп также требовал и немедленного ухода Мадуро в отставку, напомнил политолог-американист Ян Веселов: «У США есть аппарат ареста президентов других стран. Можно вспомнить Мануэля Норьегу, которого Америка свергла военным путем в 1989 году, вывезла к себе и осудила, и Хуана Эрнандеса, тоже задержанного и осужденного в Соединенных Штатах за контрабанду наркотиков. Его, кстати, Трамп под конец прошлого года помиловал.

Сейчас явно была ставка на то, чтобы принудить нынешнее руководство к каким-то уступкам. Прошли несколько раундов переговоров между руководством США и Венесуэлы, и одним из условий американской стороны обозначался уход Мадуро. Венесуэльские власти вроде как соглашались на это, но через год-полтора. Видимо, американцев это не устроило. Вопрос, как теперь будет выстраиваться диалог с новым руководством, потому что сейчас мы наблюдаем определенную преемственность. Венесуэльская оппозиция к власти пока не пришла, и непонятно, есть ли у нее шансы на это».

В МИД РФ заявили о глубокой озабоченности в связи с атакой США на Венесуэлу. В ведомстве добавили, что Москва поддерживает созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН и поддерживает контакт с Каракасом. Там также призвали не допустить вмешательства извне в судьбу страны. По данным посольства России в Венесуэле, среди погибших и пострадавших нет россиян.

Фотогалерея Политический путь Николаса Мадуро Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент Венесуэлы Уго Чавес (слева) беседует с главой МИД Николасом Мадуро во время встречи с китайскими бизнесменами во дворце Мирафлорес в Каракасе, 2006 год Фото: Fernando Llano / AP Глава МИД Колумбии Фернандо Араухо (слева) и Николас Мадуро во дворце Сан-Карлос в Боготе, 2007 год Фото: Gabriel Cruz / Foreign Ministry / Handout / Reuters Глава МИД Венесуэлы в аэропорту Комалапа, по пути на инаугурацию президента Сальвадора Маурисио Фунеса, 2009 год Фото: Edgar Romero / AP Николас Мадуро по пути на заседание Южноамериканского союза Наций, созванного для обсуждения политического кризиса между Колумбией и Венесуэлой в столице Эквадора Кито, 2010 год Фото: Dolores Ochoa / AP Николас Мадуро и глава МИД Боливии Давид Чокеуанка (справа) после встречи в Ла-Пасе, 2010 год Фото: Juan Karita / AP На пресс-конференции в Сантьяго после встречи с главой МИД Чили Альфредо Морено, 2010 год Фото: Roberto Candia / AP Николас Мадуро после пресс-конференции в Каракасе. В тот день он направил ноту протеста правительству Колумбии, обвинившего власти Венесуэлы в укрывании на своей территории членов революционной организации FARC, 2010 год Фото: Ariana Cubillos / AP Во время официальной церемонии приветствия по прибытии во дворец Итамарати в Бразилии, 2011 год Фото: Eraldo Peres / AP С лидерами стран на шестом Саммите Америк в Картахене (Колумбия), 2012 год Фото: Fernando Llano / AP Николас Мадуро в должности вице-президента Венесуэлы во время демонстрации сторонников президента республики Уго Чавеса, проходившего лечение от рака на Кубе, февраль 2013 года Фото: Ariana Cubillos / AP Вице-президент Николас Мадуро и председатель национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо приветствуют слушателей ежегодного обращения президента к нации в Каракасе, 2013 год. Мадуро впервые представил доклад от имени главы республики Уго Чавеса Фото: Fernando Llano / AP Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Николас Мадуро обращается к гражданам, прибывшим на церемонию прощания с покойным президентом Уго Чавесом в Каракасе, март 2013 года Фото: Rodrigo Abd / AP «Я сын Чавеса, так я себя ощущаю, причем я никогда не думал, что он возложит на меня такую ответственность»

На фото: избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствует сторонников по пути на церемонию инаугурации, апрель 2013 года Фото: Gil Montano / AP Николас Мадуро на митинге, 2018 год Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов С президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле, май 2025 года Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото С супругой Силией Флорес (справа) на военном параде в Москве, май 2025 года Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов Во время траурной процессии по захоронению бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в военном музее в Каракасе, 2013 год Фото: Fernando Llano / AP Кандидат в президенты Венесуэлы Николас Мадуро на предвыборном митинге в апреле 2013 года. Во время митинга он заявил, что покойный Уго Чавес явился ему во сне в образе «очень маленькой птички», чтобы дать свое благословение Фото: Ariana Cubillos / AP Николас Мадуро с супругой Силией Флорес приветствуют сторонников во время предвыборного митинга в Каракасе, 2018 год Фото: Carlos Jasso / File Photo / Reuters Николас Мадуро держит в руках церемониальный меч, принадлежавший Симону Боливару, во время организованного правительством военно-гражданского марша в Каракасе, ноябрь 2025 года Фото: Ariana Cubillos / AP Смотреть

Светлана Белова, Никита Путятин, Анна Кулецкая