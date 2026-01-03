Михаил и София стали самыми популярными именами для новорожденных в Ленобласти

В 2025 году родители из Ленинградской области чаще всего называли новорожденных Михаилами и Софиями. Соответствующую статистику приводит администрация 47-го региона. Вторую и третью строчку рейтинга занимают: Александр, Артем, Анна и Ева.

В десятке самых популярных мужских имен: Иван, Тимофей, Максим, Матвей, Роман, Лев и Дмитрий. Среди женских имен лидируют Василиса, Варвара, Мария, Виктория, Алиса и Александра. Подборку редких имен администрация пообещала опубликовать позднее.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что три малыша появились на свет в Петербурге в первые минуты Нового года.