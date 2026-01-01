Три малыша появились на свет в Петербурге в первые минуты нового года

В Санкт-Петербурге в первые минуты наступившего 2026 года родились три ребенка. Губернатор города Александр Беглов поздравил родителей с этим событием.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, первый малыш появился на свет в 00:02 в Родильном доме № 9. У преподавательницы одного из городских вузов родился мальчик весом 2920 граммов и ростом 51 сантиметр. Также в первые минуты два малыша родились в Родильном доме № 10.

«С огромной радостью поздравляю родителей, у которых родились дети в новогоднюю ночь. Маленьких петербуржцев становится больше. Пусть они растут здоровыми, успешными, настоящими гражданами нашей страны, настоящими петербуржцами. Благополучия и счастья семьям»,— пожелал Александр Беглов.

Татьяна Титаева