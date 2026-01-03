Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
обновлено 14:38

Заявление МИД РФ в связи с ситуацией в Венесуэле. Главное

МИД РФ: Россия поддерживает контакт с венесуэльскими властями

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

  • Вооруженная агрессия США против Венесуэлы вызывает глубокую озабоченность и осуждение.
  • В ситуации вокруг Венесуэлы важно не допустить дальнейшей эскалации и найти выход путем диалога.
  • Россия готова поддержать пути к решению проблем между США и Венесуэлой через диалог.

  • Латинская Америка должна оставаться зоной мира.
  • Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без военного вмешательства извне.
  • Россия подтверждает солидарность с народом Венесуэлы, поддержку курсу его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны.
  • Россия поддерживает безотлагательный созыв Совета Безопасности ООН.
  • Посольство России в Каракасе функционирует в штатном режиме.
  • Россия поддерживает постоянный контакт с властями Венесуэлы и гражданами РФ, находящимися на территории Венесуэлы.
  • Сведений о пострадавших гражданах РФ нет.
  • Россия призывает внести ясность в ситуацию с вывозом из Венесуэлы Мадуро и его супруги.

  • Если насильственный вывоз Мадуро имел место, то это неприемлемое посягательство на суверенитет Венесуэлы.

