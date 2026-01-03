обновлено 14:38
Заявление МИД РФ в связи с ситуацией в Венесуэле. Главное
МИД РФ: Россия поддерживает контакт с венесуэльскими властями
Здание МИД РФ
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
- Вооруженная агрессия США против Венесуэлы вызывает глубокую озабоченность и осуждение.
- В ситуации вокруг Венесуэлы важно не допустить дальнейшей эскалации и найти выход путем диалога.
- Россия готова поддержать пути к решению проблем между США и Венесуэлой через диалог.
- Латинская Америка должна оставаться зоной мира.
- Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без военного вмешательства извне.
- Россия подтверждает солидарность с народом Венесуэлы, поддержку курсу его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны.
- Россия поддерживает безотлагательный созыв Совета Безопасности ООН.
- Посольство России в Каракасе функционирует в штатном режиме.
- Россия поддерживает постоянный контакт с властями Венесуэлы и гражданами РФ, находящимися на территории Венесуэлы.
- Сведений о пострадавших гражданах РФ нет.
- Россия призывает внести ясность в ситуацию с вывозом из Венесуэлы Мадуро и его супруги.
- Если насильственный вывоз Мадуро имел место, то это неприемлемое посягательство на суверенитет Венесуэлы.