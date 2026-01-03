Сто тысяч пассажиров перевез новый поезд «Буревестник» за первый месяц
Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») фиксирует высокий спрос на новый скоростной двухэтажный поезд «Буревестник», который курсирует между Москвой и Нижним Новгородом с 3 декабря 2025 года. За первый месяц он перевез более 100 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе магистрали.
Двухэтажный пассажирский поезд «Буревестник»
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Как писал «Ъ-Приволжье», с 18 декабря 2025 года до 13 января 2026 года состав «Буревестника» увеличили с 10 до 15 вагонов. Кроме сидячих в поезде есть купейный вагон, СВ и вагон-бистро. «Буревестник» ходит три раза в день, в зависимости от расписания он останавливается в Дзержинске, Коврове и Владимире.