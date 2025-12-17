Состав «Буревестника» между Москвой и Нижним Новгородом увеличат в полтора раза

До 15 вагонов увеличат состав двухэтажного скоростного поезда «Буревестник», курсирующего между Москвой и Нижним Новгородом, с 18 декабря 2025 года, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (филиал АО «РЖД»). Поезд запустили 3 декабря, пока он состоит из 10 вагонов.

В увеличенном составе «Буревестник» будет ходить до 13 января 2026 года. Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский отметил, что с момента возвращения «Буревестника» среди пассажиров направления Москва — Нижний Новгород фиксируется высокий спрос именно на него: за две недели поезд перевез более 41,4 тыс. человек.

Галина Шамберина