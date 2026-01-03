Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главные заявления Трампа об операции США против Венесуэлы и свержении Мадуро

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social выступил с заявлением по ситуации в Венесуэле. В частности он сообщил, что президент страны Николас Мадуро был захвачен в плен американскими войсками и вывезен из Каракаса.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters, Jessica Koscielniak / File Photo / Reuters

  • США успешно нанесли масштабные удары по Венесуэле.
  • Президент Николас Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из страны.

  • Операция была проведена совместно с правоохранительными органами США, в ней было задействовано множество военных.
  • В 11:00 (19:00 мск) в резиденции Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция Трампа, на которой он сообщит подробности об операции.

