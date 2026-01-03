Главные заявления Трампа об операции США против Венесуэлы и свержении Мадуро

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social выступил с заявлением по ситуации в Венесуэле. В частности он сообщил, что президент страны Николас Мадуро был захвачен в плен американскими войсками и вывезен из Каракаса.

