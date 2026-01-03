Финский политик Мема оценил ежегодный ущерб от разрыва отношений с РФ в 20 млрд евро

Член национально-консервативной партии Финляндии «Альянс свободы» Армандо Мема оценил ежегодный ущерб из-за разрыва торговых отношений с Россией и закрытых границ от 18 до 20 млрд евро, сообщает ТАСС. Это значительная сумма для столь небольшой экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Господин Мема подчеркнул, что если учесть инфляцию и рост цен на энергоносители, то реальные цифры экономического ущерба могут быть в три раза больше. По его мнению, Хельсинки не смогут компенсировать потери за счет какой-либо другой страны, в связи с чем нужно как можно быстрее исправлять ситуацию.

Партия «Альянс свободы» не представлена в Госсовете Финляндии, так как набрала на парламентских выборах 2023 года всего 0,89% голосов, сам Мема был кандидатом в Европарламент, однако проиграл выборы.

Ранее «Ъ» сообщал, что действующий президент Финляндии Александр Стубб в своем новогоднем обращении к нации заявил, что отношения с Россией изменились навсегда. Что касается торговли с Москвой и Петербургом, то пограничные переходы между странами закрыты с 2023 года.

Андрей Маркелов