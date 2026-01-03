Венесуэла заявила о военной агрессии со стороны США, а США заявили о захвате Мадуро

Около двух часов ночи по местному времени в столице Венесуэлы Каракасе раздалась серия взрывов. Президент страны Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения. Министерство иностранных дел возложило ответственность за удары на Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции в Венесуэле и свержении президента Николаса Мадуро. Что происходит в Венесуэле после атаки на нее — в онлайн-трансляции «Ъ».

15:55. Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес предстанут перед судом Нью-Йорка, заявила генпрокурор США Бонди.

15:41. Премьер Британии Кир Стармер заявил, что Лондон не участвовал в операции по свержению Мадуро, сообщает Reuters.

15:38. Глава Евросовета Антониу Кошта выступил за «мирную передачу власти» в Венесуэле после захвата Мадуро.

15:32. США обвинили Мадуро и его жену Селию в наркотерроризме, импорте кокаина, а также владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами против США. Об этом сообщила сообщила генпрокурор Штатов Памела Бонди.

15:28. «Сын Чавеса»

Политический путь Николаса Мадуро — в фотогалерее «Ъ».

На фото: избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствует сторонников по пути на церемонию инаугурации, апрель 2013 года Фото: Gil Montano / AP Николас Мадуро на митинге, 2018 год Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов С президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле, май 2025 года Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото С супругой Силией Флорес (справа) на военном параде в Москве, май 2025 года Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов Во время траурной процессии по захоронению бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в военном музее в Каракасе, 2013 год Фото: Fernando Llano / AP Кандидат в президенты Венесуэлы Николас Мадуро на предвыборном митинге в апреле 2013 года. Во время митинга он заявил, что покойный Уго Чавес явился ему во сне в образе «очень маленькой птички», чтобы дать свое благословение Фото: Ariana Cubillos / AP Николас Мадуро с супругой Силией Флорес приветствуют сторонников во время предвыборного митинга в Каракасе, 2018 год Фото: Carlos Jasso / File Photo / Reuters Следующая фотография 1 / 19 Президент Венесуэлы Уго Чавес (слева) беседует с главой МИД Николасом Мадуро во время встречи с китайскими бизнесменами во дворце Мирафлорес в Каракасе, 2006 год Фото: Fernando Llano / AP Глава МИД Колумбии Фернандо Араухо (слева) и Николас Мадуро во дворце Сан-Карлос в Боготе, 2007 год Фото: Gabriel Cruz / Foreign Ministry / Handout / Reuters Глава МИД Венесуэлы в аэропорту Комалапа, по пути на инаугурацию президента Сальвадора Маурисио Фунеса, 2009 год Фото: Edgar Romero / AP Николас Мадуро по пути на заседание Южноамериканского союза Наций, созванного для обсуждения политического кризиса между Колумбией и Венесуэлой в столице Эквадора Кито, 2010 год Фото: Dolores Ochoa / AP Николас Мадуро и глава МИД Боливии Давид Чокеуанка (справа) после встречи в Ла-Пасе, 2010 год Фото: Juan Karita / AP На пресс-конференции в Сантьяго после встречи с главой МИД Чили Альфредо Морено, 2010 год Фото: Roberto Candia / AP Николас Мадуро после пресс-конференции в Каракасе. В тот день он направил ноту протеста правительству Колумбии, обвинившего власти Венесуэлы в укрывании на своей территории членов революционной организации FARC, 2010 год Фото: Ariana Cubillos / AP Во время официальной церемонии приветствия по прибытии во дворец Итамарати в Бразилии, 2011 год Фото: Eraldo Peres / AP С лидерами стран на шестом Саммите Америк в Картахене (Колумбия), 2012 год Фото: Fernando Llano / AP Николас Мадуро в должности вице-президента Венесуэлы во время демонстрации сторонников президента республики Уго Чавеса, проходившего лечение от рака на Кубе, февраль 2013 года Фото: Ariana Cubillos / AP Вице-президент Николас Мадуро и председатель национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо приветствуют слушателей ежегодного обращения президента к нации в Каракасе, 2013 год. Мадуро впервые представил доклад от имени главы республики Уго Чавеса Фото: Fernando Llano / AP Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Николас Мадуро обращается к гражданам, прибывшим на церемонию прощания с покойным президентом Уго Чавесом в Каракасе, март 2013 года Фото: Rodrigo Abd / AP «Я сын Чавеса, так я себя ощущаю, причем я никогда не думал, что он возложит на меня такую ответственность»

На фото: избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствует сторонников по пути на церемонию инаугурации, апрель 2013 года Фото: Gil Montano / AP Николас Мадуро на митинге, 2018 год Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов С президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле, май 2025 года Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото С супругой Силией Флорес (справа) на военном параде в Москве, май 2025 года Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов Во время траурной процессии по захоронению бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в военном музее в Каракасе, 2013 год Фото: Fernando Llano / AP Кандидат в президенты Венесуэлы Николас Мадуро на предвыборном митинге в апреле 2013 года. Во время митинга он заявил, что покойный Уго Чавес явился ему во сне в образе «очень маленькой птички», чтобы дать свое благословение Фото: Ariana Cubillos / AP Николас Мадуро с супругой Силией Флорес приветствуют сторонников во время предвыборного митинга в Каракасе, 2018 год Фото: Carlos Jasso / File Photo / Reuters

15:26. Во всех городах страны аэропорты закрыты, на дорогах к Каракасу стоят блок-посты, рассказал “Ъ FM” житель Венесуэлы Луис:

«Атака началась в 3:00 ночи по местному времени. Меня разбудила семья. Бомбили Каракас и Ла-Гуайру. У меня в городе Пуэрто-Ордас пока спокойно, но мы все очень боимся. Я живу рядом с аэропортом. Его закрыли из-за риска бомбардировок. Комендантский час пока не вводили, но из-за всей этой ситуации закрыт въезд в Каракас».

15:25. После удара в некоторых городах началась паника, рассказал “Ъ FM” руководитель одной из курьерских служб в республике Сергей Тепляков:

«Были нанесены удары не только по военным объектам, но и по вышкам: пропал интернет, пропал свет. Люди не понимают, что делать, просто в диком ужасе. Что меня сильно удивило: они не знают, где у них находятся бомбоубежища, есть ли они вообще, где им прятаться в данной ситуации. Зная, что поблизости находятся военные корабли США, и Каракас находится от этой береговой линии в 30-40 минутах езды, государство не подготовило население к подобным атакам. Как быть людям? Это очень страшно. Мои коллеги просто в шоке. Все дома, никуда не выходят. Мы не планируем работать. Сообщается, что в других городах по улице тоже ходят люди с оружием, но непонятно, кто это: военные, американцы либо местное население».

15:20. Местонахождение Мадуро отслеживалось ЦРУ. Его захват был одобрен Трампом несколько дней назад, сообщает CNN со ссылкой на источники.

14:57. Руководить Венесуэлой в соответствии с Конституцией будет вице-президент Делси Родригес, заявили в МИДе Белоруссии после телефонного разговора с представителями страны.

14:50. Атака США на Венесуэлу длилась менее 30 минут, пишет AP.

14:39. Если насильственный вывоз Мадуро имел место, то это неприемлемое посягательство на суверенитет Венесуэлы — МИД РФ.

14:37. Россия призывает внести ясность в ситуацию с вывозом из Венесуэлы Мадуро и его супруги, заявили в МИДе.

14:34. Главы правительств стран Карибского сообщества провели встречу в связи с военной операцией США в Венесуэле. Организация следит за ситуацией, говорится в заявлении.

14:22. Рубио в Х напомнил, что США не считают Мадуро законным президентом Венесуэлы.

14:19. Порт Ла-Гуайра в Венесуэле серьезно поврежден в результате ударов США, пишет Reuters.

14:19. Удары США не затронули нефтяную инфраструктуру Венесуэлы, она работает штатно, пишет Reuters.

14:18. В соцсетях распространяется фото с, предположительно, Мадуро после захвата американскими военными. Подлинность снимка не подтверждена.

14:15. США не уведомляли партнеров по НАТО о своих военных планах в отношении Венесуэлы. Об этом сообщил дипломатический источник ТАСС в Брюсселе.

14:14. Президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил акт американской агрессии против Венесуэлы.

14:14. В Каракасе наступило затишье после ударов США, сообщает CNN.

14:13. Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо призвал население к спокойствию и призвал доверять руководству Высшего политического и военного командования в сложившейся ситуации.

14:12. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас провела переговоры с госсекретарем США Рубио. По ее словам, ЕС неоднократно заявлял о нелегитимности Мадуро. Она добавила, что ЕС призывает к сдержанности и соблюдению принципов международного права и Устава ООН.

13:55. Мадуро находится под стражей в США, заявил сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли, ссылаясь на госсекретаря Марко Рубио.

13:55. Президент Колумбии заявил, что на границе с Венесуэлой размещены дополнительные силы. В случае притока беженцев будут задействованы все ресурсы для оказания помощи.

13:53. Венесуэльская авиакомпания Conviasa отменила перелет из Москвы в Каракас, запланированный на 5 января. Это следует из онлайн-табло аэропорта Внуково, пишет ТАСС.

13:49. Венесуэла запросила срочное заседание СБ ООН из-за агрессии США, сообщает МИД страны.

13:48. Глава Минобороны Венесуэлы и председатель парламента находятся в безопасности после операции США, сообщает газета The Washington Post.

13:42. «Новая эра для Венесуэлы! Тиран повержен. Теперь он предстанет перед правосудием за свои преступления», — написал замгоссекретаря США Кристофер Ландау в X.

13:38. Жертвами ударов США по Венесуэле стали военные и гражданские лица, заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы.

13:38. Сенатор США: госсекретарь указал, что военная операция против Венесуэлы была прикрытием для задержания Мадуро.

13:34. США остановили дальнейшие военные действия в Венесуэле, поскольку Мадуро находится под стражей в Штатах. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

13:34. Сенатор США Майк Ли утверждает, что Марко Рубио приказал арестовать Николаса Мадуро, чтобы тот предстал перед судом по уголовным обвинениям в США, пишет Reuters.

13:33. В результате удара США по Венесуэле есть погибшие и пострадавшие, их число неизвестно, сообщает NYT со ссылкой на венесуэльских чиновников.

13:20. Мадуро «предстанет перед правосудием за свои преступления», заявил замгоссекретаря США Кристофер Ландау.

13:19. Россия поддерживает контакт с венесуэльскими властями — МИД РФ.

13:18. Москва готова поддержать диалог между сторонами конфликта вокруг Венесуэлы — МИД РФ.

13:18. Россия подтверждает солидарность с венесуэльским народом, выражает поддержку курсу его руководства, направленному на защиту суверенитета страны — МИД РФ.

13:17. Россия поддерживает созыв СБ ООН по Венесуэле, говорится в заявлении МИД РФ.

13:17. Сведений о пострадавших россиянах в Венесуэле нет, заявили в МИД РФ.

13:17. Власти Венесуэлы не знают, где находится Мадуро, и требуют от США доказать, что он жив, заявил исполнительный вице-президент.

12:58. США не понесли потерь среди личного состава в ходе военной операции на территории Венесуэлы, пишет NYT.

12:53. Мадуро захватили бойцы американского элитного подразделения «Дельта», сообщает CBS News.

12:46. Атака США по Венесуэле подла и труслива, она угрожает миру в регионе, заявил венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес.

12:44. США грубо нарушили Устав ООН, сообщили в посольстве Венесуэлы в РФ.

12:38. Вопрос официального закрытия авиасообщения с Венесуэлой не рассматривается, сообщил ТАСС представитель Минтранса Николай Шестаков.

12:37. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в безопасности, сообщает WSJ со ссылкой на источник, близкий к правительству страны.

12:35. США планировали начать военную операцию против Венесуэлы 25 декабря, в католическое Рождество, однако перенесли ее на более поздний срок, сообщил CBS News.

12:27. Трамп анонсировал пресс-конференцию в Мар-а-Лаго в 11:00 по местному времени (19:00 мск) по операции в Венесуэле.

12:26. Трамп заявил, что Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.

12:26. Трамп в Truth Social заявил, что США успешно нанесли удары по Венесуэле.

12:25. Удары США по Венесуэле будут иметь последствия по всему миру, заявил польский премьер Дональд Туск.

12:24. Fox News пишет, что Венесуэла, предварительно, не сразу зафиксировала первые удары США из-за того, что системы реагирования были отключены, а ПВО не открывали ответный огонь.

12:23. Под обстрелами в Венесуэле может находиться китайская делегация, пишут СМИ.

12:20. «Ждем санкции стран ЕС против США за нарушение норм международного права и военную агрессию в отношении суверенного государства»,— прокомментировал удары по Венесуэле российский сенатор Андрей Клишас.

12:13. Депутат Ромеро утверждает в разговоре с РБК, что сейчас в Венесуэле абсолютно все в порядке, Мадуро работает с Министерством обороны, все структуры правительства также работают.

12:12. США атаковали военные объекты в Каракасе, Гуаире и штате Миранда в районе 02:00 ночи (09:00 мск), сообщил телеканалу РБК депутат национальной ассамблеи от штата Сулия Хуан Ромеро.

12:08. Местонахождение президенты Венесуэлы Николаса Мадуро неизвестно, часть его окружения находится в безопасности, пишет NYT со ссылкой на источники.

12:08. Петро написал в соцсети Х, что всего было атаковано не менее 11 объектов в Каракасе.

12:07. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США нанесли удар по зданию Национальной ассамблеи Венесуэлы. Бомбардировке подвергся Дворец федеральной законодательной власти в Каракасе.

12:06. Президент США Дональд Трамп провел в Мар-а-Лаго совещание по нацбезопасности перед ударами по Венесуэле, пишет NYT.

12:06. Организованных туристов из РФ в Каракасе нет, а авиарейсов из Москвы в Венесуэлу не запланировано.

12:05. Российское посольство не пострадало в результате взрывов в Каракасе, сообщил посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров.

12:05. МИД РФ в ближайшее время сделает заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы. Об этом сказала Мария Захарова ТАСС.

12:04. Посольство США призвало граждан Америки не ездить в Венесуэлу.

11:59. Взрывы произошли на территории комплекса в Каракасе, где находится мавзолей Уго Чавеса, пишет Bloomberg.

11:56. Территория вокруг президентского дворца Мирафлорес в Каракасе находится под защитой венесуэльских военных, сообщает NBC News.

11:54. Белый дом опубликует заявление по Венесуэле после того, как военные США покинут ее воздушное пространство, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

11:54. Взрывы в Каракасе прекратились, однако военные самолеты США по-прежнему находятся в воздухе, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.(NYT)