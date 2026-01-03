Один человек пострадал в массовом ДТП под Гатчиной

Три автомобиля столкнулись по касательной на 48-м км федеральной трассы «Псков» под Гатчиной, сообщает ГУ МЧС РФ по Ленобласти 3 января. В результате происшествия пострадал один человек.

Фото: ГУ МЧС РФ по Ленобласти Последствия ДТП с участием автомобилей Lada и Nissan под Гатчиной

Помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась. На месте работали сотрудники 42-й пожарно-спасательной части, которые отключили аккумуляторы и обеспечили безопасность на проезжей части.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в акватории Новоладожского канала перевернулась лодка. Погибли три человека, один сумел спастись. Его передали бригадам скорой помощи.

Андрей Маркелов