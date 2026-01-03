Бастрыкин поручил завести дело после жалоб на питьевую воду в новосибирском селе

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащем водоснабжении в новосибирском селе Лебедевка.

По информации СКР, в приемную Александра Бастрыкина поступило обращение жителей села Лебедевка с жалобами на качество воды. «На протяжении двух лет в домовладения граждан на улице Заречной из скважины поступает жизненно необходимый коммунальный ресурс, непригодный для потребления и бытовых нужд из-за наличия примесей. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принимается», — говорится в сообщении СКР.

Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю новосибирского управления ведомства Евгению Долгалеву возбудить дело и представить доклад о результатах расследования.

Илья Николаев