Четыре человека погибли при крушении вертолета в горах Аризоны

Поисково-спасательные и пожарные службы подтвердили гибель четырех человек в результате крушения вертолета в горном районе штата Аризона. Об этом сообщило управление шерифа округа Пинал в X.

Среди погибших — 59-летний пилот вертолета из Кауин-Крик, две женщины в возрасте 21 года и 22-летняя женщина.

Крушение вертолета, направлявшегося из Кауин-Крик, произошло недалеко от Телеграфного каньона. По предварительным данным расследования, через горный хребет был натянут канат для слэклайна. Очевидец сообщил 911, что вертолет задел часть каната, после чего упал на дно каньона.

Расследование катастрофы под руководством Национального совета по безопасности на транспорте продолжается. Дополнительная информация будет опубликована по мере поступления, следует из сообщения управления шерифа.