В КБР отремонтируют по нацпроекту 43 школы в 2026 году

В Кабардино-Балкарии в 2026 году запустят капремонт 43 школьных зданий в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщила пресс-служба администрации главы КБР. Пять объектов будут обновляться в течение двух лет — в 2026–2027 годах.

По информации ведомства, масштабные работы охватят все муниципальные образования республики. Больше всего школ отремонтируют в Нальчике и Баксанском районе — по восемь зданий. В Прохладненском и Зольском районах планируется обновить по шесть учреждений.

Четыре школы приведут в порядок в Лескенском районе, три — в Терском. По два образовательных учреждения отремонтируют в Прохладном, Черекском и Майском районах. Одну школу обновят в Чегемском районе.

«Цель масштабной программы — создание современной и безопасной образовательной среды. Это должно повысить качество обучения и улучшить условия пребывания школьников в учебных заведениях»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко