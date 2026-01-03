Четыре человека обратились за медпомощью после ДТП в Омске

В омскую больницу доставили четырех пострадавших в автоаварии. Об этом рассказали в полиции региона.

Информация о ДТП в Кировском округе Омска поступила в экстренные службы вчера в половине десятого вечера. По предварительным, данным водитель Nissan при движении по улице Мельничной не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Toyota.

После столкновения оба водителя, а также две пассажирки Toyota были доставлены в медучреждение.

