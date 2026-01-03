Сочи получил статус курорта федерального значения

С 1 января 2026 года городу Сочи присвоен статус курорта федерального значения. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин, отметив, что новое положение закрепляет особую роль города в системе санаторно-курортного и туристического развития страны.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Получение федерального статуса расширяет возможности участия Сочи в профильных государственных программах и открывает доступ к целевому финансированию. Это, в свою очередь, создает условия для реализации крупных инфраструктурных проектов и модернизации городской среды.

Одним из ключевых элементов нового правового статуса стало установление охранных и горно-санитарных зон общей площадью 351 тыс. гектаров. Четкое нормативное закрепление таких территорий направлено на сохранение природных ресурсов, которые формируют основу курортного и лечебно-оздоровительного потенциала региона.

Параллельно в городе отмечается активизация санаторно-курортной отрасли. После продолжительного перерыва в Сочи начал работу новый санаторий, что свидетельствует о восстановлении и дальнейшем развитии лечебного туризма.

Представители туристической сферы также выступили с инициативой создания единого лечебного кластера, который объединит санатории, гостиницы и медицинские центры. Данное предложение получило поддержку на муниципальном уровне и рассматривается как один из возможных инструментов комплексного развития курорта.

Мария Удовик