Ставрополье впервые возглавило российский рейтинг по урожаю зерна в 2025 году

Ставропольский край впервые возглавил общероссийский рейтинг по сбору зерновых и зернобобовых культур в 2025 году, собрав рекордные 10,6 млн тонн урожая. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Глава края назвал достигнутый результат абсолютным рекордом для Ставрополья. По его словам, впечатляющие показатели стали возможны благодаря работе тысяч профессионалов — комбайнеров, трактористов, агрономов, селекционеров и других специалистов.

Регион также увеличил производство овощной продукции. Хозяйства собрали 68 тыс. тонн овощей открытого грунта — на 4 тыс. тонн больше предыдущего года. Урожай картофеля вырос на 11% и составил 170 тыс. тонн.

Тепличные комплексы края произвели более 115 тыс. тонн томатов, огурцов и других культур. Несмотря на весенние заморозки, хорошие результаты показало производство плодово-ягодной продукции и винограда.

«Главное — мы не просто бьем рекорды, мы создаем прочную основу для будущих хороших урожаев»,— подчеркнул господин Владимиров.

Валентина Любашенко