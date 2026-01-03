Над Татарстаном 2 января сбили два беспилотника

Дежурные средства ПВО 2 января с 14:00 до 20:00 уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Татарстана. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего за этот период над регионами РФ перехвачено 11 БПЛА самолетного типа. Помимо Татарстана, шесть дронов сбиты над Ростовской областью, по одному — над Воронежской областью, Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев сообщил об уничтожении беспилотника на территории муниципалитета. В этот день угроза атаки БПЛА вводилась для пяти городов Татарстана — Казани, Зеленодольска, Елабуги, Набережных Челнов и Нижнекамска. Кроме того, вводились временные ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска.

1 января, над территорией Татарстана было сбито пять беспилотников. Падение обломков в Альметьевском районе привело к возгоранию на нефтяном объекте, которое было оперативно ликвидировано.

Анар Зейналов