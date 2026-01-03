Обжалован приговор похитителям участника СВО в Новосибирске

Защита оспорила приговор похитителям участника СВО в Новосибирске. Апелляционные жалобы адвокатов зарегистрированы канцелярией Железнодорожного районного суда, указывается в картотеке ведомства.

Приговор по этому делу вынесли 10 ноября прошлого года. Восьми обвиняемым суд назначил от пяти до десяти лет лишения свободы.

По материалам дела, участника СВО похитили вечером 18 июля 2024 года у БЦ «Кронос». Злоумышленники, которые были на трех автомобилях, силой усадили его в одну из машин и вывезли на окраину города. В безлюдном месте потерпевшего избили, один из похитителей несколько раз выстрелил из сигнального пистолета рядом с его головой, чтобы напугать. От мужчины потребовали 1,5 млн руб. до конца месяца. В тот же день он передал им первый взнос — 95 тыс. руб.

После того как потерпевшего отпустили, он обратился с заявлением в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело о похищении человека (ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Предполагаемых похитителей задержали и отдали под суд. Допросить потерпевшего в ходе судебного разбирательства не удалось: он вернулся на СВО, где погиб.

Илья Николаев