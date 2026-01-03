В Ставрополе водитель проехал на красный свет и сбил пешехода

В Ставрополе водитель внедорожника Renault Duster совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу, проехав на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщила пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По информации ведомства, инцидент произошел 2 января около 14:20 на ул. Пирогова. Автомобилист проигнорировал красный сигнал светофора и сбил пешехода, который законно пересекал проезжую часть на зеленый свет. Пострадавшая 36-летняя гражданка получила травму головы и была госпитализирована в городскую больницу.

За рулем находился 40-летний местный житель. За последние два года его единожды привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. На момент аварии водитель был трезв.

Подробные обстоятельства происшествия выясняются.

Валентина Любашенко