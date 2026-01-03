Россияне стали реже получать гражданство или ВНЖ в других странах

В МВД России поступило более 97 тыс. уведомлений о получении иностранного гражданства или вида на жительство в других странах. Это на 12 тыс. меньше, чем за аналогичный период в 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ. Чаще всего люди становились гражданами или получали ВНЖ в Германии, Израиле, Испании, Армении и США, добавили в ведомстве.

За девять месяцев 2023 года (статистики за 11 месяцев тогда не публиковалось) таких уведомлений было около 68 тыс.— в два раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. Среди популярных стран тогда назывались Армения, Германия, ОАЭ, Украина, Испания, Финляндия, Казахстан, Грузия, Кипр и США.

Число лиц, которых приняли в российское гражданство, за год сократилось на 30,1% и составило 110,8 тыс. человек, следует из данных МВД за январь–сентябрь 2025 года. Как сообщали «Известия», среди лидеров по числу получивших российский паспорт в минувшем году были граждане Таджикистана, Казахстана, Украины, Армении и Узбекистана.