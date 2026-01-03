Нападения пиратов на суда в Сингапурском проливе резко участились в 2025 году

С января по сентябрь 2025 года из Сингапурского пролива поступило 73 сообщения о нападениях на морские суда. Последний раз такой высокий уровень пиратской активности наблюдался больше 30 лет назад, сообщил «РИА Новости» заместитель директора Международного морского бюро при Международной торговой палате Сайрус Моди.

«В последние годы сообщалось о все большем числе инцидентов в Сингапурском проливе, и на 2025 год пришелся очень резкий рост»,— рассказал господин Моди. Он отметил, что за девять месяцев 2024 года поступило всего 28 таких сообщений. «Опасения вызывают другие возможные последствия атак. Это, например, столкновение или посадка судна на мель, которые возможны, если нападение отвлечет внимание вахтенного офицера»,— сообщил он.

Сайрус Моди добавил, что пираты Сингапурского пролива в большинстве случаев не причиняют вреда членам экипажей: они занимаются лишь грабежом и скрываются после сигнала тревоги. Этим они отличаются от морских разбойников, действующих в Гвинейском заливе или у берегов Сомали, где именно команда судна чаще всего выступает целью для нападающих, рассказал господин Моди.

Сингапурский пролив соединяет Южно-Китайское море и Малаккский пролив, он играет важную роль в мировой торговле, отмечает «РИА Новости». Согласно данным министерства обороны Сингапура, опубликованным в 2022 году, ежедневно через пролив проходят более тысячи судов.