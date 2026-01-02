Зеленский предложил министру цифровой трансформации Федорову стать главой Минобороны

Президент Владимир Зеленский сообщил, что он решил изменить формат роботы Министерства обороны Украины и предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить оборонное ведомство. Об этом он сообщил в видеообращении, выложенном в его Telegram-канале.

Президент отметил, что господин Федоров глубоко вовлечен в работу по оснащению страны БПЛА. а также эффективно работает в сфере цифровизации госуслуг. Нынешнему министру обороны Денису Шмыгалю, который занимает этот пост с июля 2025 года, он предложил возглавить другое направление государственной работы, «не менее важное для устойчивости» Украины, сказал господин Зеленский.

Он отметил, что оборонное ведомство в прошлом году показало хорошее результаты: «В частности, по состоянию на декабрь было выполнено поручение по производству более тысячи единиц в сутки дронов-перехватчиков»,— заявил президент.

Сегодня господин Зеленский на совещании анонсировал разные изменения в оборонной сфере и дипломатии. Вместе с тем он подписал указ о назначении начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова главой своего офиса, а на должность руководителя ГУР назначил Олега Иващенко.