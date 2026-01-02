20 тысяч участников СВО и членов их семей сходили бесплатно в ярославские музеи

В Ярославской области за 2025 год более 20 тыс. участников СВО и членов их семей воспользовались новой мерой поддержки — бесплатным посещением культурных мероприятий. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Популярным местом у участников СВО и их семей стал Ярославский музей-заповедник, где побывали шесть тыс. человек. Второе место занял центр имени В.В. Терешковой (4,5 тыс.), третье — Рыбинский музей-заповедник (3 тыс.).

Министр культуры Ирина Ширшова отметила, что участие в культурной жизни способствует социальной адаптации военнослужащих, вернувшихся домой. «Мы выражаем глубокую благодарность нашим героям за мужество и самоотверженность. Некоторые музеи теперь часть мероприятий организуют специально для этой категории посетителей»,— сказала она.

Инициатором меры поддержки выступил губернатор Михаил Евраев. Льгота распространяется на концерты, спектакли, киносеансы, лекции, мастер-классы и другие мероприятия в государственных учреждениях культуры региона. Для получения билета необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготу.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2026 году в регионе введут новую меру поддержки для семей участников СВО: семьи, в которых воспитываются пятеро и более детей, трое из которых несовершеннолетние, смогут получить свидетельства на приобретение жилья.

Алла Чижова