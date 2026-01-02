Пензенские власти утвердили предельные цены на капремонт в многоквартирных домах

Правительство Пензенской области утвердило предельные цены на услуги по капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД) на 2026 год, которые предложили в декабре прошлого года. Соответствующее постановление вступило в силу 1 января. Документ определяет максимальные суммы, которые региональный оператор вправе оплачивать за счет средств, собранных по минимальному тарифу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Пензенской области утвердило финансовый лимит на капремонт в 2026 году

Фото: Общественное мнение Правительство Пензенской области утвердило финансовый лимит на капремонт в 2026 году

Фото: Общественное мнение

Расценки сформированы с учетом историко-архитектурной специфики жилого фонда. Власти дифференцировали нормативы для пяти категорий: «дореволюционная постройка», «сталинские» дома, «хрущевки», кирпично-панельные дома 1970–1980-х годов, а также современные новостройки этажностью до 10 и выше 11 этажей.

Наиболее дорогостоящим видом работ для высотных новостроек станет ремонт внутридомовых систем электроснабжения — до 10,9 тыс. руб. за «квадрат» уборочной площади мест общего пользования (МОП). Для зданий дореволюционной эпохи аналогичный норматив почти вдвое ниже — 5,22 тыс. руб. за кв. м, сказано в приложении к документу.

Замена лифтов в утвержденных лимитах предусмотрена исключительно для новостроек. В домах до 10 этажей предельная стоимость одного лифта установлена на уровне 6,17 млн руб., выше 11 этажей — 7,12 млн руб.

Ремонт скатных крыш в исторических зданиях обходится дороже. Для «дореволюционных» домов цена достигает 11,95 тыс. руб. за кв. м. Современные многоквартирные дома требуют ремонта плоских кровель, который стоит около 6,5 тыс. руб. за кв. м. Утепление фасадов в таких домах оценивается от 9,2 до 13,2 тыс. руб. за «квадрат», в зависимости от типа здания.

В примечаниях к нормативам уточняется, что в заявленные суммы уже включены сопутствующие расходы: разработка проектной документации (5% от стоимости работ), проверка смет (30 тыс. руб.) и строительный контроль (до 2,14% от стоимости работ).

Нина Шевченко