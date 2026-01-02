В Дагестане опровергли сообщения о заблокированных автомобилях на трассе

«Дагестанавтодор» опроверг информацию о заблокированных автомобилях на трассе «Агвали — Шаури – Кидеро». Сообщения появились в официальном Telegram-канале компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГКУ «Дагестанавтодор» Фото: ГКУ «Дагестанавтодор»

Ведомство назвало ложными утверждения о том, что после снегопада люди замерзают в автомобилях без помощи экстренных служб. По данным «Дагестанавтодора», около 21:00 1 января на дороге образовались заторы из-за водителей, которые проигнорировали предупреждения служб и выехали ночью на летней резине.

В компании также опровергли заявления о нерасчищенных дорогах и бездействии служб. Как следует из сообщения, с утра 2 января ведется расчистка дороги «Агвали — Шаури – Кидеро» четырьмя единицами техники. Утром обеспечили проезд автотранспорта до районного центра Кидеро. Работы продолжаются несмотря на темноту и риск схода лавин.

Параллельно расчищают автодорогу «Кидеро – Хутрах». Всего в работах по расчистке дорог Цунтинского района задействованы восемь единиц техники.

Константин Соловьев