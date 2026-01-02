В Дагестане камнепад повредил газопровод в Буйнакском районе
В Дагестане камнепад повредил межпоселковый газопровод высокого давления в Буйнакском районе. В результате села Карамахи и Кадар временно остались без газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго республики.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Происшествие случилось около 19:55 вблизи села Карамахи. Отмечается, что сотрудники ООО «Газпром газораспределение Дагестан» оперативно ликвидировали утечку газа.
В данный момент ремонтно-эксплуатационная служба проводит восстановительные работы на поврежденном участке трубопровода. Возобновить подачу газа планируют к концу суток.