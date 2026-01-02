Беглов выразил соболезнования в связи со смертью капитана первого ранга Александрова

В Петербурге на 97-м году жизни скончался почетный президент региональной общественной организации «Полярный конвой», капитан первого ранга в отставке Юрий Александров, сообщает пресс-служба Смольного. Губернатор Александр Беглов выразил глубокие соболезнования родным и близким ветерана, отметив его неоценимый вклад в сохранение исторической памяти.

Фото: Адмиралтейский координационный совет ?общественных организаций ветеранов ВМФ Почетный президент региональной общественной организации «Полярный конвой», капитан первого ранга в отставке Юрий Александров

Юрий Александров, житель блокадного Ленинграда, посвятил жизнь служению стране. В годы войны подростком он участвовал в подготовке города к обороне и борьбе с диверсантами. После Победы, получив военно-морское образование, он долгие годы служил на Северном флоте, командовал ракетными кораблями, преподавал и возглавлял комиссии по приемке новых судов для ВМФ.

Особой страницей его биографии стало создание и руководство организацией «Полярный конвой», которая с 1995 года объединяет ветеранов, хранит память об их подвиге и воспитывает молодежь. Под руководством Александрова велась активная международная работа с ветеранами из других стран. Господин Беглов подчеркнул, что светлая память о мужественном моряке и общественном деятеле навсегда останется в истории Петербурга.

Андрей Маркелов