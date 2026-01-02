Мэрия Ярославля потратила на новогоднее украшение города 13,5 млн рублей

В 2025 году на новогоднее оформление Ярославля из городского бюджета было потрачено 13,5 млн руб., что в два раза больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в мэрии.

Фото: Андрей Иванов / YarNews

В мэрии рост трат связали с увеличением количества оформленных территорий, а также с ростом цен на конструкции и услуги по их монтажу и обслуживанию. Из 13,5 млн 9 млн руб. потратили на покупку новых украшений и светотехники. В частности, были приобретены две 12-метровые ели (стоят на Революционной и в сквере на проспекте Машиностроителей), 100 декоративных консолей (на Московском проспекте и Комсомольском мосту), конструкции «Световой потолок» (на Кирова), гирлянды «Бахрома» (на Кирова, Андропова, Октябрьской площади, елях на Андропова и площади Волкова).

В мэрии добавили, что украшался город также за счет внебюджетных источников. «Объем внебюджетных средств, привлеченных на новогоднее оформление, значительно превышает траты на указанные цели из городского бюджета»,— уточнили в мэрии.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что центр Ярославля помогали украшать банки. В частности, главная ель на Советской площади поставлена «ПСБ», а небольшие ели на Кирова — «Альфа-банком».

Алла Чижова