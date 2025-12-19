Центр Ярославля к Новому году помогают украшать спонсоры

Покупка и размещение новогодней ели на Советской площади в Ярославле осуществлялись в рамках взаимодействия мэрии и спонсора. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медведь и ель на Советской площади

Фото: соцсети Медведь и ель на Советской площади

На главной площади области уже установили новогоднюю ель. Она украшена в цветах банка ПСБ с соответствующим логотипом. В мэрии пояснили, что вокруг праздничной ели разместят световой шатер из гирлянд диаметром 30 метров. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в апреле 2025 года головной офис ПСБ зарегистрировали в Ярославле, ранее он был в Москве. О релокации банка было объявлено в декабре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ели на улице Кирова

Фото: соцсети Ели на улице Кирова

Кроме того, на пешеходной улице Кирова в Ярославле появились живые ели в вазонах с логотипом уже другого банка — «Альфа-Банк». В мэрии подтвердили, что создание аллеи из живых елей, а также монтаж декоративной конструкции «Медведь» на Советской площади проходили «при участии партнера».

Алла Чижова