В Кисловодске управляющие компании могут оштрафовать за некачественную уборку снега

В Кисловодске проверили качество уборки снега и наледи на территориях многоквартирных домов. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Проверка прошла в домах на улице 40 лет Октября, 38, 32, 30, 28, 18, 16, 14, 10, 8, 4, 2, улице Красивая, 33, 31, улице Жмакина, 58, улице Калинина, 77 и улице Пушкина, 93. По результатам осмотра во всех дворах многоквартирных домах зафиксированы нарушения. Управляющие компании не провели своевременную очистку снега и наледи на отведенных и прилегающих к зданиям территориях.

По каждому факту нарушений комиссии составили акты осмотра территории с фотофиксацией выявленных недостатков. В адрес управляющих организаций направят уведомления с требованием о явке представителей в управление по муниципальному контролю для составления протоколов об административном правонарушении.

Константин Соловьев